Вспышка панкреатита зафиксирована в России после Пасхи
Резкий переход от постной пищи к обильным пасхальным угощениям провоцирует всплеск заболеваний поджелудочной железы
13 апреля 2026, 21:30, ИА Амител
После празднования Пасхи в России фиксируется резкий рост числа заболеваний панкреатитом. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, причина — в резкой смене рациона: после долгого постного питания многие начинают есть тяжелую и жирную пищу уже после ночной службы.
«Вчера и сегодня действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла, многие начали объедаться прямо после ночной службы. Такие случаи будут часто на этой неделе, настоящий бум», — отметила специалист.
Чтобы избежать проблем с поджелудочной железой, врач рекомендует выходить из поста очень плавно. Для здорового человека оптимальный переходный период — три дня. Это позволит организму адаптироваться к обычному питанию без стресса и осложнений.
22:07:25 13-04-2026
Больные люди.
09:45:16 14-04-2026
Гость (22:07:25 13-04-2026) Больные люди.... во всех смыслах))
09:42:39 14-04-2026
на все воля божья. значит так им и надо
09:51:19 14-04-2026
гость (09:42:39 14-04-2026) на все воля божья. значит так им и надо...
Чревоугодие это смертный грех