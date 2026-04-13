Каждый седьмой россиянин отказался от банков и хранит наличные "под матрасом"

Люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как "тихой гавани"

13 апреля 2026, 14:44, ИА Амител

Объем наличных в обращении в России в марте увеличился на 300 млрд рублей — это выше значений прошлых лет, следует из данных Центробанка, в итоге показатель достиг 19,5 трлн рублей, пишут "Известия".

Рост интереса к наличности подтверждают и опросы. По данным мартовского исследования негосударственного пенсионного фонда "Будущее" и проекта "ГраФин", 15% россиян хранят все накопления "под матрасом", при этом самыми популярными инструментами остаются ценные бумаги (30%), золото и драгметаллы (25%), банковские вклады (18%) и недвижимость (12%).

Одной из причин повышенного спроса на наличные может быть нестабильность связи: перебои с мобильным интернетом подталкивают граждан и бизнес формировать запас наличных для расчетов, указали в ЦБ. Уязвимость безналичных платежей на фоне сбоев стала очевидной, отметил основатель финтех‑платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как "тихой гавани", дополнительно влияет низкий уровень финансовой грамотности.

«Это подтверждают и данные опроса: почти для половины респондентов доходность не важна, четверть не понимают, что это такое, а 22% ставят на первое место сохранность средств. Дополнительную настороженность усиливают планы ужесточения контроля — с 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под внимание налоговых органов», — говорится в публикации.

Федеральная налоговая служба и ЦБ планируют наладить автоматический обмен данными по счетам граждан с неподтвержденными доходами, чтобы бороться с неофициальным предпринимательством.