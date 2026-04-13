Каждый седьмой россиянин отказался от банков и хранит наличные "под матрасом"
Люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как "тихой гавани"
13 апреля 2026, 14:44, ИА Амител
Объем наличных в обращении в России в марте увеличился на 300 млрд рублей — это выше значений прошлых лет, следует из данных Центробанка, в итоге показатель достиг 19,5 трлн рублей, пишут "Известия".
Рост интереса к наличности подтверждают и опросы. По данным мартовского исследования негосударственного пенсионного фонда "Будущее" и проекта "ГраФин", 15% россиян хранят все накопления "под матрасом", при этом самыми популярными инструментами остаются ценные бумаги (30%), золото и драгметаллы (25%), банковские вклады (18%) и недвижимость (12%).
Одной из причин повышенного спроса на наличные может быть нестабильность связи: перебои с мобильным интернетом подталкивают граждан и бизнес формировать запас наличных для расчетов, указали в ЦБ. Уязвимость безналичных платежей на фоне сбоев стала очевидной, отметил основатель финтех‑платформы SharesPro Денис Астафьев.
По его словам, люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как "тихой гавани", дополнительно влияет низкий уровень финансовой грамотности.
«Это подтверждают и данные опроса: почти для половины респондентов доходность не важна, четверть не понимают, что это такое, а 22% ставят на первое место сохранность средств. Дополнительную настороженность усиливают планы ужесточения контроля — с 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под внимание налоговых органов», — говорится в публикации.
Федеральная налоговая служба и ЦБ планируют наладить автоматический обмен данными по счетам граждан с неподтвержденными доходами, чтобы бороться с неофициальным предпринимательством.
14:45:51 13-04-2026
Вычислить у кого нет карт и изъять накопленное! иш что творят!!
15:04:30 13-04-2026
С карт изъять будет проще
14:48:37 13-04-2026
Йа свои миллиарды храню...ой,пардон . не скажу
14:56:17 13-04-2026
Держа деньги под матрасом, люди теряют доход, но выигрывают, в том что банк не заблокирует ,налоговая не обложит налогом и всегда под рукой.
15:15:27 13-04-2026
когда все вбелую, ни налоговая, ни банк не страшны. А депозит надежен и хоть отчасти от инфляции спасает!
17:03:11 13-04-2026
я тоже наличкой в кармане ношу потому шта когда у меня два раза со счета деньги украили а милиция не нашла никого, хотя банк признался что он виноват (безопасность дырявая) и вернул но теперь я деньгу налом и только налом имею и пошли все ******
сначала безопасность сделайте потом банкуйте
18:20:16 13-04-2026
какие то страшные вещи говоришь...у меня налички нет вообще-неудобно...только банковские карты...ни разу ни копейки не исчезло-как только зарплата капнула--йййййеееееххххууууу-потратил и нормуль!!!
20:17:19 13-04-2026
Держать бабло в банках - проблему с получением наживать, а "под матрасом" - кормить инфляцию! С кого же спрос за принуждение к выбору между не той, так другой подлянкой?