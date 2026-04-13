Как пояснил эксперт, право на пенсию не может зависеть от операций со средствами на счете - это противоречило бы Конституции РФ

13 апреля 2026, 13:35, ИА Амител

Многие пенсионеры переживают, что если долго не тратить пенсию, начисленную на карту, выплаты могут приостановить. Управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев объяснил агентству "Прайм", что это не так.

«Правило "шести месяцев", которое предусматривает приостановку выплат после долгого отсутствия поступлений, не распространяется на тех, кто получает пенсию на банковскую карту. С момента зачисления деньги считаются фактически полученными, независимо от того, были ли они потрачены», — заявил юрист.

Базылев уточнил, что это правило касается только тех, кто получает пенсионные выплаты через почтовые отделения — будь то доставка на дом или получение в кассе. Если пенсия поступает на карту, беспокоиться не о чем: наличие средств на счете не приведет к приостановке выплат. Эксперт советует пенсионерам не волноваться по этому поводу.

Ранее сообщалось, что пенсия в 2026 году останется на уровне 35–40% от средней зарплаты по стране.