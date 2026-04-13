Мошенники заманивают россиян на поддельные сайты с дешевыми турами

Аферисты рассылают ссылки на фишинговые страницы, выманивая данные банковских карт

13 апреля 2026, 16:47, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии отпусков специалисты предупреждают о росте мошеннических схем, связанных с продажей якобы горящих туров по заниженным ценам. Об этом RT рассказал экономист Петр Щербаченко.

Злоумышленники используют сайты-клоны известных туроператоров и мессенджеры, чтобы заманить жертв. Человеку отправляют ссылку на фишинговую страницу, где просят ввести данные банковской карты — CVV-код, пароли из СМС.

В других случаях просят перевести деньги на карту физического лица, а не юридического. После получения оплаты мошенники исчезают, и никакого тура не существует.

Аферисты давят на срочность: предлагают большие скидки, говорят об ограниченном количестве мест и подгоняют с решением. Чтобы не попасться, эксперты советуют проверять надежность компании, сверять цены с рыночными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.