Россиянка взыскала со школы деньги за травлю своего ребенка
Классный руководитель не отреагировал на многократные просьбы матери разобраться в ситуации
14 апреля 2026, 09:28, ИА Амител
Жительница Владивостока добилась взыскания компенсации из‑за травли ее ребенка в школе. Об этом рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс‑службы судов Приморского края Елена Оленева.
Инцидент произошел во Владивостоке: в течение длительного времени одноклассники издевались над ребенком. Мать неоднократно обращалась к классному руководителю с просьбой решить проблему, но не получила поддержки со стороны учебного заведения. В результате ребенку пришлось сменить школу.
Суд удовлетворил иск: в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, матери возмещены судебные расходы — 15 тысяч рублей, уточнила Оленева.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мать семиклассника подала в суд на школу из‑за многолетней травли и побоев.
80 тысяч рублей это крайне мало. 8 млн хотя-бы. Вообще в полиции целый отдел есть, как раз для работы со школьными садистами и тд. С такими нелюдями нужно опыт Израиля перенять, там школяра который по блатному себя ведёт предупреждают, а если толку нет, то выгоняют с пометкой в документах, после которой только грязные работы ждут всю жизнь.
10:04:39 14-04-2026
Гость (09:43:52 14-04-2026) 80 тысяч рублей это крайне мало. 8 млн хотя-бы. Вообще в по... Спецшколы для таких вернуть надо, пусть там друг друга травят
10:33:48 14-04-2026
Гость (10:04:39 14-04-2026) Спецшколы для таких вернуть надо, пусть там друг друга травя... для таких надо вернуть битьё розгами или шпицрутенами 10 розг каждый день неделю, если не поможе6т то повторить но 20 розг каждый день. неделю.
Молодец
Гость (09:50:46 14-04-2026) Молодец...
А потом такой корзиночка убьёт учителя
А теперь школа пусть регрессом предъявляет родителям тех ученичков, которые в этой травле участвовали. Чтобы никто не ушел обиженным.
Гость (10:07:56 14-04-2026) А теперь школа пусть регрессом предъявляет родителям тех уче... А кто дал такие права школе, где закон.
Гость (10:33:53 14-04-2026) А кто дал такие права школе, где закон.... Всм?.. Так закон един для всех. "Регрессным правом (обратным требованием) обладают лица, которые уже возместили ущерб или долг, причиненный другим человеком или организацией. Основная цель — переложить расходы на непосредственного виновника." А тут виновник как сотрудники, так и родители идиотов. Поделят сумму)
взыскать с директора и классного руководителя в солидарной ответственности ,
а школе взыскать с родителей регрессом
лупить розгами
Дырявые законодательство, а отдувается школа, у школы нет прав отчислять учеников за такое поведение, может с этого начать дать права школе наказывать и отчислять нарушителей школьной дисциплины.
Если садист отпрыск влиятельного когонадо, то такого как правило крайне сложно привлечь к ответу. Скорее жертву и даже учителя с директором загнобят, видео с расправами тому подтверждение.
Хорошая новость
Какое счастье,что моя дочь давно отучилась. В современные школы,с учётом бардака и яжемамочек не отдал бы. Пусть бы дикарём росла.