Россиянка взыскала со школы деньги за травлю своего ребенка

Классный руководитель не отреагировал на многократные просьбы матери разобраться в ситуации

14 апреля 2026, 09:28, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Владивостока добилась взыскания компенсации из‑за травли ее ребенка в школе. Об этом рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс‑службы судов Приморского края Елена Оленева.

Инцидент произошел во Владивостоке: в течение длительного времени одноклассники издевались над ребенком. Мать неоднократно обращалась к классному руководителю с просьбой решить проблему, но не получила поддержки со стороны учебного заведения. В результате ребенку пришлось сменить школу.

Суд удовлетворил иск: в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, матери возмещены судебные расходы — 15 тысяч рублей, уточнила Оленева.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мать семиклассника подала в суд на школу из‑за многолетней травли и побоев.