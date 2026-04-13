В России напомнили о продолжительных майских выходных
Май — месяц с пониженной нормой рабочего времени, что влияет на расчет отпускных и премий
13 апреля 2026, 17:30, ИА Амител
В этом году майские праздники будут разделены на два периода, каждый из которых составит три дня, напомнил депутат Государственной Думы Каплан Панеш из фракции ЛДПР в беседе с RT.
Количество выходных в мае составит 12 дней, рабочих — 19, подчеркнул он.
Панеш пояснил, что в этом году майские праздничные выходные разбили на два этапа. В связи с Днем труда россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. Рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час. Затем последует рабочая неделя, которая продлится с 4 по 8 мая.
Следующие выходные будут связаны с Днем Победы, который в этом году выпал на субботу, 9 мая. В соответствии с законодательством, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Таким образом, эти выходные продлятся с 9 по 11 мая.
Панеш также отметил, что рабочий день 8 мая будет сокращенным для тех, кто трудится пять дней в неделю.
«Во время праздников продолжают работать сотрудники непрерывно действующих производств, экстренных служб, магазинов, аптек и СМИ. Также не отдыхают те, кто работает по сменному графику, если их смена выпадает на праздничные дни», — уточнил депутат.
С финансовой точки зрения май считается одним из наименее благоприятных месяцев для отпуска, отметил он. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев, а в месяцах с большим количеством праздничных дней стоимость одного рабочего дня выше.
«Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году — это июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодными являются январь (15 рабочих дней), февраль, май (по 19 рабочих дней) и ноябрь (20 рабочих дней)», — подытожил Панеш.
19:07:37 13-04-2026
19:20:18 13-04-2026
Гуляй - не хочу... А Дерипаске вынь да положь шестидневку, усугублённую 12-часовым рабочим днём!?