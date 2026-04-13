Май — месяц с пониженной нормой рабочего времени, что влияет на расчет отпускных и премий

13 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

В этом году майские праздники будут разделены на два периода, каждый из которых составит три дня, напомнил депутат Государственной Думы Каплан Панеш из фракции ЛДПР в беседе с RT.

Количество выходных в мае составит 12 дней, рабочих — 19, подчеркнул он.

Панеш пояснил, что в этом году майские праздничные выходные разбили на два этапа. В связи с Днем труда россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. Рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час. Затем последует рабочая неделя, которая продлится с 4 по 8 мая.

Следующие выходные будут связаны с Днем Победы, который в этом году выпал на субботу, 9 мая. В соответствии с законодательством, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Таким образом, эти выходные продлятся с 9 по 11 мая.

Панеш также отметил, что рабочий день 8 мая будет сокращенным для тех, кто трудится пять дней в неделю.

«Во время праздников продолжают работать сотрудники непрерывно действующих производств, экстренных служб, магазинов, аптек и СМИ. Также не отдыхают те, кто работает по сменному графику, если их смена выпадает на праздничные дни», — уточнил депутат.

С финансовой точки зрения май считается одним из наименее благоприятных месяцев для отпуска, отметил он. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев, а в месяцах с большим количеством праздничных дней стоимость одного рабочего дня выше.