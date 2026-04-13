Священник рассказал, что делать с остатками освященных куличей и яиц после Пасхи

Максим Портнов рекомендует не выбрасывать остатки праздничной еды, а отдать их животным или птицам

13 апреля 2026, 18:31, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Священник Максим Портнов в беседе с aif.ru объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами, которые были освящены в храме. По его словам, эти продукты не являются великой святыней, поэтому к ним можно отнестись без излишнего трепета.

Лучший способ, по мнению священника, — отдать остатки животным или птицам. Если такой возможности нет, допустимо принести продукты в храм, но только при условии, что там есть специальное место для сжигания.

Комментарии 15

Гость

18:41:31 13-04-2026

Про остатки неосвещенных куличей есть советище?

Гость

18:51:45 13-04-2026

Гость (18:41:31 13-04-2026) Про остатки неосвещенных куличей есть советище?... Конечно. Направь на них лампу дневного света. ОсвЕти их, а то им в темноте скучно.

Гость

20:48:19 13-04-2026

Гость (18:51:45 13-04-2026) Конечно. Направь на них лампу дневного света. ОсвЕти их, а т... - как только будет пруф, что ты священник, то так и сделаю🫡

Гость

20:51:29 13-04-2026

Гость (18:51:45 13-04-2026) Конечно. Направь на них лампу дневного света. ОсвЕти их, а т... Реально подумал, что мой вопрос про освещенность? Ну ты даешь!

Musik

19:59:01 13-04-2026

Гость (18:41:31 13-04-2026) Про остатки неосвещенных куличей есть советище?... Можно теще скормить.

Гость

19:20:02 13-04-2026

В каком смысле остатками? Они что, не пригодны в пищу?

Элен без ребят

20:22:07 13-04-2026

птицам это нельзя давать, они от этого погибают!! животных тоже так себе идея кормить сладкими булками, но за один раз с ними ничего не случится, а вот птицы могут заболеть и погибнуть! они очень хрупкие!

Гость

09:19:03 14-04-2026

Элен без ребят (20:22:07 13-04-2026) птицам это нельзя давать, они от этого погибают!! животных т... Сказано птицам - значит птицам.

Гость

15:06:39 14-04-2026

Гость (09:19:03 14-04-2026) Сказано птицам - значит птицам. ... По закону птиц кормить нельзя!

Гость

15:41:43 14-04-2026

Гость (15:06:39 14-04-2026) По закону птиц кормить нельзя!... В полях и лесах хоть закормись.

Гость

21:21:08 13-04-2026

Как все запущено...

Гость

23:51:06 13-04-2026

А самим их есть нельзя что ли?

Гость

09:20:47 14-04-2026

Гость (23:51:06 13-04-2026) А самим их есть нельзя что ли? ... Там что-то связано с гарантией на сроки освящённости, в какой то момент сей каравай со сметанным кремом может переметнуться на сторону Зла.

Гость

09:59:22 14-04-2026

Гость (09:20:47 14-04-2026)
Вероятно это происходит через неделю на Антипасху ))) Про кулич не скажу, а вот творожная пасха и вареные яйца действительно теряют бафф от священника и начинается дебафф на пищевое отравление )))

Гость

10:36:49 14-04-2026

Отдать свиньям

