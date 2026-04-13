Священник рассказал, что делать с остатками освященных куличей и яиц после Пасхи

Максим Портнов рекомендует не выбрасывать остатки праздничной еды, а отдать их животным или птицам

13 апреля 2026, 18:31, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Священник Максим Портнов в беседе с aif.ru объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами, которые были освящены в храме. По его словам, эти продукты не являются великой святыней, поэтому к ним можно отнестись без излишнего трепета.

Лучший способ, по мнению священника, — отдать остатки животным или птицам. Если такой возможности нет, допустимо принести продукты в храм, но только при условии, что там есть специальное место для сжигания.