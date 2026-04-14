Эксперт перечислила субъекты РФ, где граждане смогут без отгулов съездить на кладбище 21 апреля

14 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители нескольких российских регионов будут отдыхать 21 апреля 2026 года в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницы). Об этом РИА Новости рассказала эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино‑Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)», — уточнила Подольская.

По ее словам, введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах способствует снижению напряженности в обществе и повышению лояльности сотрудников. Ранее в России напомнили о продолжительных майских выходных.