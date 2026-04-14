В восьми российских регионах объявили выходной на Радоницу

Эксперт перечислила субъекты РФ, где граждане смогут без отгулов съездить на кладбище 21 апреля

14 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Жители нескольких российских регионов будут отдыхать 21 апреля 2026 года в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницы). Об этом РИА Новости рассказала эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино‑Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)», — уточнила Подольская. 

По ее словам, введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах способствует снижению напряженности в обществе и повышению лояльности сотрудников. Ранее в России напомнили о продолжительных майских выходных.

Комментарии 9

Вежливый Человек

08:18:27 14-04-2026

Разумно. Хороший ход.

Гость

09:27:44 14-04-2026

Вот как раз наоборот. При рабочем - то дне на кладбище не уехать т к. полный коллапс на дорогах, в транспорте, на кладбищах, а при выходном вообще катастрофа будет. Ведь майские будут длинные выходные - вот и можно поехать. Не всему же городу ехать в один день!,

Гость

09:36:56 14-04-2026

Почему на Алтае игнориуруют интересы Верующих в Радоницу? Где мой отгул? Где обращение верующих об оскорблении чувств верующих в Радоницу?

Гость

09:50:21 14-04-2026

Так бери день за свой счет. Раз такой верующий.

Гость

09:37:29 14-04-2026

Светское государство...

Гость

09:44:03 14-04-2026

Почему в Алтайском крае власти не предоставили отгул?

Гость

09:55:14 14-04-2026

Гость (09:44:03 14-04-2026) Почему в Алтайском крае власти не предоставили отгул?...
Потому что холодно и грязно в эти выходные. Лучше съездить и навести порядок при хорошей погоде без кучи бабок с граблями в автобусе

Гость

09:56:09 14-04-2026

Возможно из центра назначили, где будет выходной, а где нет.

Гость

14:17:50 14-04-2026

Вы просто плохо себя вели..

