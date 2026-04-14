Ущерб выше прибыли. Почему власти Алтая предлагают новые правила для золотодобычи

Власти региона готовят поправки и требуют усилить контроль за отраслью

14 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Золотые запасы Алтая / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайские власти намерены изменить федеральное законодательство о золотодобыче. Речь идет о дополнительных ограничениях и новых требованиях к компаниям, работающим в отрасли. Почему это хотят сделать — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Новые правила

Алтайские чиновники предлагают ужесточить федеральное законодательство о золотодобыче. Об этом сообщили в краевом Минприроды на итоговом совещании. Поправки планируют представить в Москве уже на этой неделе.

Ранее регион уже выступал с инициативой полного запрета добычи россыпного золота. Власти считают, что именно этот способ наносит серьезный вред природе. Однако тогда проект не поддержали. Вместо этого регионам предложили выработать механизмы контроля за золотодобытчиками.

Ущерб выше выгоды

По словам председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, экономическая отдача от добычи несоразмерна экологическим последствиям.

«Порядка 48 тонн запасов золота в Алтайском крае, причем именно россыпного — всего 2,8 тонны. Если посмотреть в масштабах России, это составляет всего-навсего 0,2%. Но какой урон! Технология старая, не предусматривающая рекультивации земель. Тяжелая техника работает — экскаваторы, бульдозеры. Деревья, кустарники, порода, смешанная с плодородным слоем, — все это в отвал. Сейчас даже если восстанавливать — это очень сложная процедура и, самое главное, дорогостоящая», — отметил депутат АКЗС.

По словам Сергея Серова, последствия уже ощущают жители. В частности, в Солонешенском районе ухудшилось качество воды.

«Подземные воды подошли кверху. Сегодня, особенно в Солонешенском районе, жители страдают от качества воды. Только за последний год три компании — "Азиатская", "Агротрейд" и "Артель Солнечная" — нанесли ущерб на 421 млн рублей. Более чем за десять лет мы в бюджеты всех уровней получили 152 млн рублей. Примерно 15 млн в год. Если взять наш краевой бюджет, это всего 0,02%», — уверен депутат.

Что предлагают изменить

Среди предложений региона — отмена заявительного порядка выдачи лицензий. Вместо него хотят ввести систему торгов, которая позволит отбирать компании по более строгим критериям. Также предлагается обязать фирмы формировать гарантийный фонд для восстановления нарушенных земель. В случае нарушений лицензии планируют отзывать. Сейчас в Алтайском крае действует 29 лицензий на добычу золота.