Тренд отражает стремление граждан к финансовой гибкости в условиях меняющегося валютного регулирования

13 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Доллар, курс / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Рост числа зарубежных счетов среди россиян продолжится в 2026–2027 годах, сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в интервью "Газете.ru". По его словам, увеличится не только общее число пользователей, но и количество счетов на человека.

По данным заместителя главы ФНС РФ Юлии Шепелевой, в 2024 году 700 тысяч налоговых резидентов имели зарубежные счета, что на 161 тысячу больше, чем в 2022-м. Общее количество счетов в странах с автоматическим обменом данными достигло двух миллионов.

«Для многих россиян зарубежные счета стали важной частью жизни. Через них оплачивают международные услуги, обучение, медицину и аренду жилья. Такие счета также служат резервным источником средств в условиях нестабильности», — отметил Шедько.

В ближайшие годы на рост числа зарубежных счетов будут влиять экономические условия, валютные колебания, санкции и международные расчеты. Переход к мультивалютной системе с юанем, дирхамом и другими валютами делает зарубежные счета необходимыми для бизнеса и граждан.

Важным фактором станет доступ к мировым рынкам капитала и желание диверсифицировать активы. Экономист также упомянул миграцию, включая рост числа россиян, обучающихся, работающих или живущих за границей.

Шедько подчеркнул, что усиление налогового контроля не снижает потребность в зарубежных счетах. Налоговая прозрачность требует адаптации, но не отказа от этих инструментов. Резиденты, соблюдающие правила, сохраняют интерес к международной финансовой инфраструктуре.

Говоря о рисках, экономист рассказал, что проблема будет связана не с запретами, а с усложнением администрирования. Чем больше счетов и операций, тем выше вероятность ошибок. Дополнительные риски связаны с неправильной интерпретацией операций налоговыми органами, что может привести к спорам и доначислениям.

Шедько также предупредил о возможных ограничениях со стороны иностранных банков, таких как ужесточение комплаенса, блокировки операций и временное ограничение доступа к средствам. Кроме того, на положение владельцев счетов влияют курсовые колебания и геополитические факторы.