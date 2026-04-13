ФНС запустила тотальную проверку бизнеса по всей России
Предприниматели массово получают уведомления о налоговых рисках
13 апреля 2026, 19:34, ИА Амител
Федеральная налоговая служба развернула масштабную профилактическую кампанию, охватившую предпринимателей во всех регионах страны. Бизнесменам повсеместно приходят уведомления о выявленных налоговых рисках и приглашения на комиссии для дачи пояснений, пишут "Ведомости".
В фокусе налоговиков оказались предприниматели, которые ранее работали на патентной системе налогообложения, но с 2026 года были вынуждены перейти на упрощенную систему (УСН) или ее автоматизированную версию. Под прицел попали даже те ИП, которые только недавно зарегистрировались и еще не вели реальной деятельности.
Масштаб кампании — общероссийский, а не локальный. Юристы связывают это с новыми цифровыми инструментами ФНС, которые автоматически выявляют связи между разными юридическими лицами и позволяют отслеживать потенциально рискованные схемы.
Вот и правильно , а то уже несколько месяцев бизнес без потрясений живёт.
Так и заскучать можно
20:46:47 13-04-2026
Опять 'семь пятниц на неделе': то "не сметь бизнес кошмарить!", то его "тотальная проверка по всей России"!?
08:02:01 14-04-2026
Дай денег, денег давай, давай деньги...
08:25:09 14-04-2026
Разговор о сером (теневом) бизнесе, правильно понимаем?
08:52:58 14-04-2026
Разговор, что всё снова станет просто дороже и ещё дороже. Даже кто в убыток будет работать себе, долго не сможет.
09:16:42 14-04-2026
попал ногами в жыр тот кто ушел на АУСН
09:44:16 14-04-2026
Казна пустеет, милорд
11:25:02 14-04-2026
гость (09:44:16 14-04-2026) Казна пустеет, милорд...
дело не в казне, там денег хватает, просто порядок наводят в бизнесе и экономике, хорош уже продавалкам цены накручивать, прокладки надо убирать
11:44:30 14-04-2026
Гость (11:25:02 14-04-2026) дело не в казне, там денег хватает, просто порядок навод... Да что вы говорите?... Однако почему-то дыра в бюджете за 1 кв уже превысила плановые показатели на весь год. И налоги все поднимают и поднимают - видимо, исключительно с целью навести порядок.
11:48:05 14-04-2026
Гость (11:44:30 14-04-2026) Да что вы говорите?... Однако почему-то дыра в бюджете за 1 ...
в условиях ведения войны, так вам и рассказали, какая дыра в бюджете))) это секретная информация, если не поняли
11:55:11 14-04-2026
Гость (11:48:05 14-04-2026) в условиях ведения войны, так вам и рассказали, какая ды... А, то есть официальные источники нам врут, и все в экономике зашибись, просто от нас это скрывают. Нет, я, конечно, понимаю, что человеческая психика в условиях стресса пытается адаптироваться. Но такое ощущение, что когда у вас под дверью будет стоять дядя с ружьем, вы и тогда зажмуритесь и скажете, что этого нет. И да, а где у нас война-то?.. Помнится, не так давно за одно это слово сажали на реальный срок. Что-то случилось?