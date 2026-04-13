ФНС запустила тотальную проверку бизнеса по всей России

Предприниматели массово получают уведомления о налоговых рисках

13 апреля 2026, 19:34, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Федеральная налоговая служба развернула масштабную профилактическую кампанию, охватившую предпринимателей во всех регионах страны. Бизнесменам повсеместно приходят уведомления о выявленных налоговых рисках и приглашения на комиссии для дачи пояснений, пишут "Ведомости".

В фокусе налоговиков оказались предприниматели, которые ранее работали на патентной системе налогообложения, но с 2026 года были вынуждены перейти на упрощенную систему (УСН) или ее автоматизированную версию. Под прицел попали даже те ИП, которые только недавно зарегистрировались и еще не вели реальной деятельности.

Масштаб кампании — общероссийский, а не локальный. Юристы связывают это с новыми цифровыми инструментами ФНС, которые автоматически выявляют связи между разными юридическими лицами и позволяют отслеживать потенциально рискованные схемы.