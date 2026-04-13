В Барнауле авто перелетело через газон и тротуар и врезалось в дом, где "проверяют зрение"
13 апреля 2026, 13:21, ИА Амител
В Барнауле машина врезалась в дом / Фото: "Барнаул 22" / Дмитрий Герасимов, Юра Тарабанов
В Барнауле автомобиль врезался в жилой дом, расположенный на пересечении улиц Ускова и Балтийской, сообщает "Барнаул 22".
ДТП произошло около 8 утра. Подробности уточняются.
Ранее в Барнауле водитель BMW X5 не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате происшествия никто не пострадал.
14:33:45 13-04-2026
Интересно зачем гаишники аж на двух машинах на тротуаре встали и при этом с выключенными люстрами?
Может компетентные органы рассмотрят этот вопрос поподробнее?
23:43:47 13-04-2026
Гость (14:33:45 13-04-2026) Интересно зачем гаишники аж на двух машинах на тротуаре вста... Такие же нарушители потому и не штрафуют за это в городе никого
15:57:58 13-04-2026
Второй патруль приехал оформлять противоправные действия первого из-за нарушения ПДД. Страна большая, а умных людей всё меньше.