На Алтае провалившуюся в сливную яму корову вытягивали за рога трактором

В Республике Алтай огнеборцы спасли корову, которая провалилась в узкую сливную яму, сообщили в Telegram-канале регионального управления ГОЧС и ПБ.

Инцидент случился 12 июля в селе Улаган. Хозяева сперва попытались вытащить животное самостоятельно, но в итоге пришлось вызывать спасателей.

Фото: управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

Без спецтехники извлечь из западни корову оказалось невозможно, и пожарные использовали для эвакуации трактор МТЗ-82, который одолжили у коллеги.

Так как яма была очень узкой, животное не смогли обвязать тросом и его пришлось тянуть за рога, которые обмотали веревкой.

«В результате спасоперации корова была извлечена из западни. Стресс определённый Буренка испытала, но к счастью, сама не пострадала», — говорится в сообщении.

Напомним, весной на Телецком озере пожарные спасли провалившегося под лед марала.