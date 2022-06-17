Некоторые смартфоны Samsung невозможно активировать в России

Смартфоны Samsung, которые ввозят в Россию при помощи параллельного импорта, невозможно активировать в стране. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что устройства не распознают местные SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.

Для того чтобы решить эту проблему, нужно либо использовать смартфон с SIM-картой той страны, из которой он был привезён, либо обращаться в сервисный центр.

По данным экспертов, подобные проблемы наблюдаются в 20% случаев. Это приводит к тому, что в магазинах стали появляться уже активированные смартфоны, которые вскрывали за границей.

Специалисты предупреждают, что в этом случае на устройство могут установить вредоносное ПО.