«Никто не рад»: Франк прокомментировал рост стоимости проезда в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал грядущий рост стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает «Толк».

«Никто не рад тому, что надо платить больше», — подчеркнул глава города во время брифинга, посвященного проблемам общественного транспорта.

Вместе с тем Франк напомнил, что никто не отменял инфляцию, а цены начали поднимать лишь в последние два года — им предшествовал такой же период без роста тарифов.

Новости

Общество «В условиях выживания». Почему перевозчики снова хотят поднять цены на проезд в транспорте Барнаула?

Мэр также заметил, что недовольство у горожан вызывает не само повышение тарифа на проезд, а плачевное состояние транспорта. Причем улучшить его поднятием цен не выйдет — для этого нужны длительные контракты, покупка новых автобусов и повышение престижности профессии водителя.

«Раньше было 300 желающих получить права, а сегодня только 100», — отметил градоначальник.

Франк отметил, что существует и некая «гарантия» того, что в течение 2023 года тариф выше 30 рублей в Барнауле повышать не будут.

Напомним, что с 1 января проезд в Барнауле подорожает. Его стоимость при оплате наличными или банковской картой составит 30 рублей.