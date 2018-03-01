Новейшую баллистическую ракету России в демонстрации нацелили на США

Фото: twitter.com

Пользователи Сети обратили внимание, что на видео, которое демонстрирует возможности российского ракетного комплекса "Сармат", орудие нацелили на США. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт "Лентач".

Уточняется, что целью новейшей баллистической ракеты стал штат Флорида.

В комментариях пользователи подчеркнули, что ролик им напомнил фрагмент из сериала "Звездный путь: Энтерпрайз". Другие вспомнили о передаче Дмитрия Киселева "Вести недели", когда ведущий стоял на фоне заголовка "В радиоактивный пепел".

"А ведь Киселев намекал. Намекал. А вы все смеялись", — цитирует издание слова одного из пользователей.

Уточняется, что кадры испытаний "Сармата" показали во время послания главы российского государства Владимира Путина Федеральному собранию. "Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"", — подчеркнул Путин.

Добавим, что президент также представил другие новейшие виды российского вооружения, включая подводные беспилотники, оснащенные ядерными установками, и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Кроме этого, Путин рассказал о разработках лазерного оружия.