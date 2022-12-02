Для детей праздник будет: Томенко рассказал о праздновании Нового года на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с новогодними гуляньями в России. В ходе прямой линии глава региона отметил, что Минпросвещения проводит централизованные мероприятия для детей со всей страны — для детей из региона тоже есть приглашения.

«Не совсем это Кремлёвская ёлка в нашем понимании. Участие примет „определённая категория детей“. Как только будет больше понимания — так поедут», — заявил Томенко.

В этом году около 130 тысяч детей получат подарки от губернатора. Томенко отметил, что в этом вопросе власти заняли принципиальную позицию, поскольку «обстановка требует сегодня быть собранными и сдержанными».

«Праздничные мероприятия отодвинули в сторону, города, конечно, украсим огнями и ёлками — то, что уже закуплено и на что не надо тратить денег. Чтобы новых приобретений не было. Но больших праздничных мероприятий тоже проводить не будем. Это требование сегодняшнего дня и это правильно», — отметил Томенко, подчеркнув, что для детей праздник будет — в полном объёме.