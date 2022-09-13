Одну из дорог в Барнауле перекроют из-за срочных ремонтных работ

В ночь на 14 сентября ремонтная бригада СГК проведёт срочные работы под дорожным полотном на пересечении Северо-Западной и Смирнова. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала в Telegram-канале, в результате осмотра на участке выявлено неудовлетворительное состояние железобетонных конструкций тепловых сетей под дорогой.

Этот дефект может привести к обрушению дороги. В связи с чем с 22:00 рабочие проведут укрепление и замену конструкций — с этого времени для движения будет перекрыта нечётная сторона улицы Северо-Западной.

Закончить работы планируют до начала интенсивного утреннего трафика. Компания приносит извинения за временные неудобства.