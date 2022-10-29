Осадков не ожидается. О погоде в Алтайском крае 30 октября
Сильный ветер, дожди и снег оставят регион
30 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 30 октября будет спокойная осенняя погода. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В районах края температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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