Осадков не ожидается. О погоде в Алтайском крае 30 октября

В Алтайском крае 30 октября будет спокойная осенняя погода. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В районах края температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.