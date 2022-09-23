Осенью на военную службу призовут 120 тысяч срочников

В осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч россиян, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, на этот раз число призывников будет меньше, чем осенью 2021 года. Но даже с учётом проведения СВО «это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», пояснил он.

Цимлянский также добавил, что новобранцев осеннего призыва не будут отправлять в зону военных действий на Украине.

Ранее Минобороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации, которая проводится в России с 21 сентября. В ведомстве пояснили, что призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач, — стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.