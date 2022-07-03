«Озеро» образовалось на улице Северо-Западной после дождя

Барнаульцы рассказали об «озере», которое образовалось на улице Северо-Западной после дождя. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Озеро на Северо-Западной после дождя», — подписал видеозаписи автор сообщения.

В комментариях под постом горожане отметили, что подобная ситуация на этом участке возникает постоянно, потому что на дороге нет ливневых канализаций.

Пользователи предположили, что при сильных дождях Барнаул может превратиться в Венецию.