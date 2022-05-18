Песков анонсировал подготовку к проведению прямой линии с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предварительной подготовке к проведению прямой линии с Владимиром Путиным. Его слова передаёт ТАСС.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет», — сказал Песков.

По его словам, точные даты проведения прямой линии, а также оглашения президентского послания пока не определены.

Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, это не создаст угрозы для России, но вызовет ответную реакцию.