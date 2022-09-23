Пляж и рыба за 241 млн рублей: на Алтае начали расчищать крупное заболоченное озеро

Озеро Завьялово расчищают от донных отложений по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Как рассказала замглавы управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края Лариса Казанцева, расчистка ведётся за счёт федеральных средств — проект был разработан в 2020 году, а в текущем заключён контракт на сумму 241 млн рублей.

«Цель расчистки — ликвидация угрозы деградации озера, повышение качества воды и сохранение водохозяйственного потенциала для нужд населения. Необходимость расчистки подтверждена учёными. В результате работ будут извлечены донные отложения с площади более 82 гектаров, это почти 85% от общей акватории озера», — цитирует её пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, чистить озеро будут плавучим многофункциональным самоходным земснарядом. Сейчас удаляют иловые отложения и перемещают их на подготовленные карты намыва — искусственно сформированные площадки, куда перекачивается пульпа. Проектом предусмотрено три карты намыва.

Донные отложения обезвредят. После применения флоакулянта их закачают в геотубы, в которых они будут обезвожены. В специальных контейнерах они могут храниться неограниченное время.

Как рассказал генеральный директор АО «Сибгидромехстрой» Леонид Лизунов, по проекту работы должны закончить в 2024 году, но подрядчик планирует завершить очистку к концу 2023 года. На проекте задействовано два земснаряда, два экскаватора, бульдозер и персонал.

Складирование вынимаемого грунта на первой карте будет постоянным. В дальнейшем на данной площадке планируется произвести рекультивацию с последующим закреплением растительным грунтом с посевом многолетних трав. Озеро находится в центре населённого пункта, поэтому вблизи нет больших свободных пространств, куда можно было бы замывать большие объёмы донного грунта. Поэтому применяют технологию — закачка в геотубы, что позволяет проводить работы в непосредственной близости от водоёма, застройки и мест проживания людей.

«Население относится с пониманием к шуму от работающей техники, потому что большинство жителей ждали этого события. В рамках подготовительной работы были проведены все необходимые экспертизы, изыскания, исследования качества воды в динамике, которые проводили учёные ИВЭП СО РАН. На эти цели администрация выделила из местного бюджета полтора миллиона рублей. Это не такие большие деньги. Теперь предстоит освоить значительные федеральные средства. Компания, которая проводит расчистку озера Завьялово и более десятка других водных объектов по всей стране — серьёзная организация, настроенная на результат. Можно сказать, мероприятия по расчистке уникальные: флокулянт впервые используется в крае, геотубы — второй раз», — прокомментировал глава Завьяловского района Николай Губерт.

Работы по расчистке помогут оздоровить озеро, восстановить экобаланс и придать эстетическую привлекательность.

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Экология На Алтае озеро расчищают за 257 млн рублей, чтобы получить «приятный бриз, а не зловоние»

Напомним, что в ходе работ планируют убрать со дна 326,8 тыс. кубических метров грязного грунта, а также профильтровать воду от вредных примесей. Как отмечал ранее депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, местные жители в результате должны получить обустроенный пляж, наполненное рыбой озеро и «приятный бриз, а не зловоние вокруг».