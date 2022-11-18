Поезд-призрак: путь Siemens. Власти окончательно отказались от скоростной «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск

Российские железные дороги окончательно отказались от запуска первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом. Изначально в компании планировали, что она начнёт ходить с декабря 2020 года, потом запуск перенесли на 2023 год. Однако из-за спецоперации на Украине «дочка» компании Siemens, производившая поезда «Ласточка», ушла из России. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин. Заменить же технику на отечественную в РЖД пока не могут: свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы.

Для того чтобы запустить рейс, краю необходимо было три вагона Siemens. Два из них должны были курсировать между двумя сибирскими столицами, а один запасной. По задумке Минтранса Алтайского края, продлить маршрут «Ласточки» планировалось в будущем до станции Тягун Заринского района.

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Прочее Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск вновь перенесли. Теперь на 2021 год

«Ласточки» построены на базе электропоезда Siemens Desiro. Российская «дочка» Siemens ранее обслуживала поезда. Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина — 130 метров. Он оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне. Добраться из краевой столицы в Новосибирск можно было бы всего за три часа.

В начале марта компания покинула российский рынок из-за санкций против РФ. Сейчас в РЖД работают над концепцией того, чем заменить ушедшую фирму.

Как сообщает издание «Гудок», холдинг заказал электропоезда у группы «Синара». Сумма сделки составит почти 68 миллиардов рублей. РЖД получат от «Синары» электрички в пятивагонной комплектации. Речь идёт о поставках в течение 2023-2025 годов: в 2023 году планируется поставить 23 электропоезда в пятивагонной комплектации, поставки в следующих годах обсуждаются примерно в том же объёме.

Также, сообщает издание, компания «Уральские локомотивы» намерены на 35% увеличить выпуск новых электропоездов. Так, завод планирует выпускать до 160 вагонов скоростных поездов «Ласточка» (составы по 5-6 вагонов), до 100 вагонов высокоскоростных поездов (составы по 8 вагонов), до 70 двухэтажных вагонов (составы по 5-7 вагонов).