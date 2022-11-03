Путин подписал указ о выплатах в 195 тысяч рублей мобилизованным россиянам
Правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели
4 ноября 2022, 06:33
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.
«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте указа.
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