Путин подписал указ о выплатах в 195 тысяч рублей мобилизованным россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте указа.