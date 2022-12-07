Режим «чёрного неба» снова объявили в Барнауле и Бийске
Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеоусловия сохранятся по меньшей мере до завтра
7 декабря 2022, 17:47
В Барнауле и Бийске объявлен режим «чёрного неба». Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 16:00 7 декабря до 16:00 8 декабря на территории городов ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.
Отметим, что сейчас в Барнауле и Бийске наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Как отмечает пресс-центр барнаульской администрации, руководителям предприятий краевой столицы рекомендовали провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ.
Напомним, что режим также объявляли в конце ноября. Что это такое и чем он опасен — читайте в материале amic.ru.
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