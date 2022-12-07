Режим «чёрного неба» снова объявили в Барнауле и Бийске

В Барнауле и Бийске объявлен режим «чёрного неба». Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 16:00 7 декабря до 16:00 8 декабря на территории городов ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.

Отметим, что сейчас в Барнауле и Бийске наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Как отмечает пресс-центр барнаульской администрации, руководителям предприятий краевой столицы рекомендовали провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ.

Напомним, что режим также объявляли в конце ноября. Что это такое и чем он опасен — читайте в материале amic.ru.