Большинство родителей в Барнауле хотят, чтобы их дети работали

О наличии у ребёнка опыта подработки рассказали 20% родителей

26 января 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Каждый второй барнаулец поддерживает законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних, сообщает SuperJob.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий без лишних бюрократических процедур заключать трудовой договор с подростками от 14 лет.

"Каждый второй барнаулец (51%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать. Каждый четвёртый (26%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом", – выяснили социологи.

Активнее всего поддерживают законопроект именно родители подростков: 64% убеждены, что достаточно согласия родителей и нет смысла в разрешении органов опеки.

"О наличии у ребёнка опыта подработки рассказали 20% родителей: 9% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), ещё 11% – неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами)", – уточнили в исследовании.

80% работодателей рассказали, что не принимают на работу несовершеннолетних. Трудоустраивают подростков лишь 3% компаний, ещё 12% берут их только на стажировку.

Опрос проводили с 13 по 16 января 2023 года среди представителей экономически активного населения и работодателей из города.