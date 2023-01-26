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Большинство родителей в Барнауле хотят, чтобы их дети работали

О наличии у ребёнка опыта подработки рассказали 20% родителей

26 января 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Каждый второй барнаулец поддерживает законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних, сообщает SuperJob.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий без лишних бюрократических процедур заключать трудовой договор с подростками от 14 лет.

"Каждый второй барнаулец (51%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать. Каждый четвёртый (26%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом", – выяснили социологи.

Активнее всего поддерживают законопроект именно родители подростков: 64% убеждены, что достаточно согласия родителей и нет смысла в разрешении органов опеки.

"О наличии у ребёнка опыта подработки рассказали 20% родителей: 9% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), ещё 11% – неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами)", – уточнили в исследовании.

80% работодателей рассказали, что не принимают на работу несовершеннолетних. Трудоустраивают подростков лишь 3% компаний, ещё 12% берут их только на стажировку.

Опрос проводили с 13 по 16 января 2023 года среди представителей экономически активного населения и работодателей из города.

 

Комментарии 9

  • Бизнес всегда рад, когда рынок труда пополняется более выгодной рабочей силой: дешёвый и доступный, подростковый труд хорошо послужит производству новых благ, которые присвоит работодатель.
    26 января, Гость   Ответить
  • дешёвый и доступный,- а за частую и бесплатный, подростков тупо кидают на ЗП , а родителям ещё и побегать надо, чтобы её выбить
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, но и рисков много в силу возраста - инфантилизм таких работников, более низкая ответственность, несамостоятельность и т.д. Сегодня пришёл на работу - завтра передумал. У знакомой дочка летом на каникулах устраивалась поработать: за городскими клумбами ухаживали (прополка, полив).
    26 января, Гость   Ответить
  • Детский труд, и 12-ти часовой рабочий день... И тогда до кучи ещё крепостное право, или сразу рабовладение!... Ребенок, должен учиться!
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну что вы собираете всякий бред? Читайте Федеральный закон: "Рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов".
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, Читайте Федеральный закон;----святая простота,много что и где можно прочитать,например даже в основном законе,вот только соблюдения их отчего то хромает
    26 января, Гость   Ответить
  • "святая простота" --- Гость, ну приведите пример детского труда в условиях 12-ти часового рабочего дня.
    26 января, Гость   Ответить
  • А я что про детский труд 12 часов говорил? Я про ваш труд в 12 часов говорил и плюс к нему детский... Сколько бы он ни был... Капиталистам нужно что работали все и как можно дольше!.. и как можно дешевле!
    26 января, Гость   Ответить
  • Не родители а придурки или может быть идиоты не излечимые. Они что рассчитывают жить за их счет. Таких надо лишать родительских прав. До 18 лет ни какой работы и эксплуатации детей.
    27 января, Гость   Ответить
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