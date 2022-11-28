Российские работодатели поддержали идею предоставления психологов для мобилизованных
Только один процент из числа опрошенных считает, что подобные программы не нужны
28 ноября 2022, 15:45, Илья Звягинцев
Российские работодатели поддерживают идею о предоставлении мобилизованным психологической помощи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании Get experts.
Специалисты опросили 350 работодателей и 1000 сотрудников различных компаний по всей России.
47% опрошенных поддержали инициативу, а 46 высказались за, но отметили, что каждый случай нужно будет рассматривать отдельно.
Только 1% из общего числа респондентов заявил о том, что психологическая помощь для мобилизованных не нужна.
Ранее сообщалось, что у мобилизованных россиян возникли проблемы с получением кредитных каникул.
Комментарии
Новости партнеров