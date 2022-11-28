Российские работодатели поддержали идею предоставления психологов для мобилизованных

Российские работодатели поддерживают идею о предоставлении мобилизованным психологической помощи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании Get experts.

Специалисты опросили 350 работодателей и 1000 сотрудников различных компаний по всей России.

47% опрошенных поддержали инициативу, а 46 высказались за, но отметили, что каждый случай нужно будет рассматривать отдельно.

Только 1% из общего числа респондентов заявил о том, что психологическая помощь для мобилизованных не нужна.

Ранее сообщалось, что у мобилизованных россиян возникли проблемы с получением кредитных каникул.