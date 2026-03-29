Здание бывшего детского сада в Алтайском крае продают за 11,4 млн рублей

29 марта 2026, 11:51, ИА Амител

Детский сад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае в рамках приватизации на электронной площадке "РТС‑тендер" выставили на продажу два бывших образовательных объекта. Об этом сообщает ngs22.ru.

Первый лот — трехэтажное здание детского сада в городе Яровом, построенное в 1983 году. Объект включает один подземный этаж, его общая площадь составляет 2718 квадратных метров, а прилегающий земельный участок — 8200 квадратных метров.

Начальная цена лота установлена на уровне около 11,4 млн рублей, хотя кадастровая стоимость здания существенно выше — более 68 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 5 апреля, сами торги запланированы на 8 апреля.

Второй объект расположен в селе Новобарнаулка по адресу улица Новобарнаульская, 1. На продажу выставлено одноэтажное нежилое здание бывшей школы, введенное в эксплуатацию в 2013 году.

Общая площадь строения — 6316 квадратных метров, к нему прилагается земельный участок площадью 3900 квадратных метров. Начальная цена этого лота составляет около 1 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги пройдут 15 апреля. Ранее сообщалось, что здание школы начала XX века в Барнауле продают с аукциона.