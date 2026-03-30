Почти 30% детей в России сталкиваются с лишним весом

Ученые отмечают, что проблема чаще всего проявляется у детей младшего школьного возраста

30 марта 2026, 08:47, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России почти у трети детей выявляют избыточную массу тела или ожирение. Об этом "Газете.ру" рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

По словам специалиста, среди детей в возрасте от 2 до 18 лет избыточная масса тела фиксируется у 18,8%, а ожирение — у 9,2%. В совокупности различные формы лишнего веса встречаются примерно у 28% несовершеннолетних.

Эксперт отметила, что частота повышенной массы тела растет с возрастом и достигает максимальных значений у мальчиков и девочек к 7–10 годам. При этом наиболее высокий уровень ожирения наблюдается у детей 2–10 лет, после чего показатели постепенно снижаются и минимальны к 15–18 годам.

До десятилетнего возраста вес ребенка во многом зависит от пищевых привычек семьи и общего рациона дома. После этого все большую роль начинают играть окружение, общение со сверстниками, гормональные изменения и уровень самостоятельности подростка.

Кроме того, в старшем возрасте многие дети начинают активнее заниматься спортом, что также влияет на показатели массы тела.

Специалист предупредила, что подобные нарушения питания могут иметь серьезные последствия в будущем. Помимо лишнего веса, к проблемам детского питания относятся задержка роста, дефицит массы тела и истощение. Все эти состояния способны негативно сказаться на развитии ребенка и повышают риски хронических заболеваний уже во взрослом возрасте.