Выращивание вьюнка "утренняя слава" грозит штрафом для дачников
Несколько лет назад ипомею трехцветную включили в перечень видов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
29 марта 2026, 09:46, ИА Амител
Украшение забора вьюнком "утренняя слава" может обернуться для россиян штрафом. Об этом ТАСС рассказала Олеся Слезкина, член коллегии адвокатов "Синельщиков и партнеры".
«С 2024 года ипомея трехцветная включена в перечень видов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — теперь она подлежит контролю в РФ. Из‑за этого выращивание значительного количества этого декоративного вьющегося растения может повлечь не только административное наказание, но и уголовную ответственность», — говорится в публикации.
Адвокат уточнила, что привлечь к ответственности могут не только за посев ипомеи трехцветной, но и за бездействие — если владелец участка не принимает мер по истреблению этого сорняка.
В тот же список запрещенных растений вошли: голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная. При этом мята, в том числе полевая, в контролируемый правоохранительными органами перечень не включена.
10:42:50 29-03-2026
Какая у нас страна сейчас с самыми первобытными законами?! Хоть и патриот, но наверное ещё чуть чуть, и туда бы переехать. Кому надо, если снаружи забора, пусть сами приезжают и убирают.