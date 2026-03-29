Выращивание вьюнка "утренняя слава" грозит штрафом для дачников

Несколько лет назад ипомею трехцветную включили в перечень видов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

29 марта 2026, 09:46, ИА Амител

Вьюнок / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Украшение забора вьюнком "утренняя слава" может обернуться для россиян штрафом. Об этом ТАСС рассказала Олеся Слезкина, член коллегии адвокатов "Синельщиков и партнеры".

«С 2024 года ипомея трехцветная включена в перечень видов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — теперь она подлежит контролю в РФ. Из‑за этого выращивание значительного количества этого декоративного вьющегося растения может повлечь не только административное наказание, но и уголовную ответственность», — говорится в публикации.

Адвокат уточнила, что привлечь к ответственности могут не только за посев ипомеи трехцветной, но и за бездействие — если владелец участка не принимает мер по истреблению этого сорняка.

В тот же список запрещенных растений вошли: голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная. При этом мята, в том числе полевая, в контролируемый правоохранительными органами перечень не включена.



