В Дагестане из-за ливня и ветра подтопило дома и отключило свет
Жителям одного из домов пришлось выбираться через окна второго этажа
28 марта 2026, 22:00, ИА Амител
Сильнейший дождь и шквалистый ветер привели к подтоплению населенных пунктов Дагестана. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
В Махачкале фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта. Столичные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы. Возможно, придется ввести режим ЧС муниципального уровня.
По данным Shot, без света остались порядка 60 тысяч человек. В Махачкале подтопило около 20 домов. На улице Заречной сложная ситуация, а жителям дома на улице Перова пришлось выбираться через окна на втором этаже. Из берегов вышли реки Черкес-Озень и Тарнаирка.
Последствия непогоды ощущают в Хасавюрте (размыло железнодорожный мост), а также в Дербенте и Дагестанских Огнях. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
02:31:18 29-03-2026
