Работодатели хотят контролировать сотрудников в соцсетях

Каждая четвертая компания в России вводит правила поведения в социальных сетях

28 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Каждая четвертая компания в России вводит правила поведения сотрудников в соцсетях. При этом бизнес стал реже полностью ограничивать доступ к платформам, делая упор на нормы общения и репутацию. Об этом сообщает "Om1 Омск" со ссылкой на данные Superjob.

Сегодня 50% компаний не имеют формальных правил для соцсетей — три года назад таких было 41%. Одновременно снизилась практика жестких запретов: доступ к соцсетям с рабочих компьютеров сейчас ограничен в 13% организаций против 23% в 2023 году.

Вместо этого работодатели чаще вводят содержательные требования. В 23% компаний необходимо соблюдать этику высказываний (ранее — 17%), в 15% запрещены негативные комментарии о работодателе.

Также выросла доля компаний, где полностью запрещено публиковать любую информацию о работе, — с 4 до 10%. Небольшая часть работодателей (3%) ограничивает публикацию фотографий в рабочей форме или на рабочем месте.

Без изменений остается правило о неразглашении коммерческой или государственной тайны — оно действует в 35% компаний.

Реальные конфликты из-за соцсетей происходят редко. Только 3% опрошенных россиян сообщили, что получали замечания от работодателя. Чаще это касается мужчин — 4% против 1% среди женщин.

Среди типичных причин — публикации с рабочих мест, фотографии с вечеринок или в откровенном виде, а также содержание постов и комментариев.