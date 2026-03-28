Работодатели хотят контролировать сотрудников в соцсетях
Каждая четвертая компания в России вводит правила поведения в социальных сетях
28 марта 2026, 17:00, ИА Амител
Каждая четвертая компания в России вводит правила поведения сотрудников в соцсетях. При этом бизнес стал реже полностью ограничивать доступ к платформам, делая упор на нормы общения и репутацию. Об этом сообщает "Om1 Омск" со ссылкой на данные Superjob.
Сегодня 50% компаний не имеют формальных правил для соцсетей — три года назад таких было 41%. Одновременно снизилась практика жестких запретов: доступ к соцсетям с рабочих компьютеров сейчас ограничен в 13% организаций против 23% в 2023 году.
Вместо этого работодатели чаще вводят содержательные требования. В 23% компаний необходимо соблюдать этику высказываний (ранее — 17%), в 15% запрещены негативные комментарии о работодателе.
Также выросла доля компаний, где полностью запрещено публиковать любую информацию о работе, — с 4 до 10%. Небольшая часть работодателей (3%) ограничивает публикацию фотографий в рабочей форме или на рабочем месте.
Без изменений остается правило о неразглашении коммерческой или государственной тайны — оно действует в 35% компаний.
Реальные конфликты из-за соцсетей происходят редко. Только 3% опрошенных россиян сообщили, что получали замечания от работодателя. Чаще это касается мужчин — 4% против 1% среди женщин.
Среди типичных причин — публикации с рабочих мест, фотографии с вечеринок или в откровенном виде, а также содержание постов и комментариев.
17:06:59 28-03-2026
Моя личная жизнь не касается моего работодателя.
23:40:48 28-03-2026
Иван (17:06:59 28-03-2026) Моя личная жизнь не касается моего работодателя.... тогда вы уволены, штош
17:32:35 28-03-2026
Мечтать не вредно!
17:32:58 28-03-2026
Ой, да пожалуйста - развелось контролёров вуайеристов.
Только в эту игру можно играть вдвоем или один против всех, но если все начнут подсматривать за одним боссом + сантехники+бармены+ девушки брошенные, ой пропадет желание следить за сотрудниками.
Через так цифровое рабство не построишь.
23:26:07 28-03-2026
Если работодатель больной, то видимо следит..
23:39:53 28-03-2026
совершенно верно и правильно, в основном слежка ведется по публикациям - комм. тайна и прочее. Осень поддерживаю, как работодатель. в моей компании в раб. время запрещено пользоваться развлек. контентом с рабочих машин и также многими сайтами "не по делу", давно, с2008 года такие меры - по ключевым словам и пр. очень хорошие показатели по фин результату в итоге выдают такие сотрудники, корорые на работе в итоге РАБОТАЮТ
10:33:25 29-03-2026
Гость (23:39:53 28-03-2026) совершенно верно и правильно, в основном слежка ведется по п... У нас подобное пытались внедрить до момента, когда "следильщик" получил по ушам в курилке.
10:54:26 29-03-2026
то, что скрывает работодатель, может заинтересовать инспекцию по охране труда. Там, где не нарушаются условия труда, там и скрывать нечего. Маркетплейсы заставляют подписывать доп. соглашения, где работникам запрещают распространять информацию о нарушениях. Маркетплейсы - рабство 21 века.
11:16:30 29-03-2026
Меня на работе заставляют лайкать посты и подписываться на каналы работодателя. Типа мы же команда и наша жизнь - работа.
14:11:28 29-03-2026
Писать про работу глупо. Мало ли как обернется. Вдруг работодателя по какой-то причине возьмут в оборот, он выскользнет, а на подчиненном отыграются. Лучше не отсвечивать.