Сноубордистка из Белокурихи Мария Травиничева выиграла первенство мира в Италии

Спортсменка одержала победу в дисциплине "параллельный слалом‑гигант" над главной фавориткой — швейцаркой Ксенией фон Зибенталь

29 марта 2026, 19:51, ИА Амител

Мария Травиничева (слева) / Фото: правительство Алтайского края

Российская сноубордистка Мария Травиничева из Белокурихи завоевала золото на юниорском чемпионате мира в Италии — спортсменка победила в дисциплине "параллельный слалом‑гигант", сообщает правительство Алтайского края.

Мировое первенство среди юниоров до 19 лет впервые проходит в провинции Фольгария, на курорте Альпе‑Чимбре. В соревнованиях участвуют 110 спортсменов — мужчин и женщин — из 17 стран.

В составе российской команды, выступающей в нейтральном статусе, — представительница Алтайского края Мария Травиничева.

Она тренируется под руководством Александры Макаренко в отделении сноуборда краевой СШОР "Горные лыжи" и является спортсменкой краевого ЦСП.

В женском финале Мария, которая по итогам квалификации заняла третье место, одержала победу над главной фавориткой — швейцаркой Ксенией фон Зибенталь. Разница во времени составила 1,18 секунды.

Ксения фон Зибенталь — опытная соперница с серьезным багажом достижений: двукратная победительница юниорских чемпионатов мира (Закопане, 2025 год; Баско, 2023 год), двукратный призер соревнований среди спортсменок до 21 года, участница Олимпийских игр в Милане и Кортине, 26 выступлений на Кубке мира.

Победа Марии Травиничевой стала ярким достижением для российской команды на этом престижном турнире. Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены триумфально выступили на зимних Играх в Китае.