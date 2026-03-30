Глава "Ростелекома": Telegram "умрет" в ближайшие дни

При этом в СПЧ ранее говорили о высокой вероятности восстановления его работы в России

30 марта 2026, 10:47, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Будущее Telegram в России снова оказалось в центре громких заявлений. На этот раз глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что Telegram скоро "умрет", как до этого "умер" WhatsApp*, сообщает РИА Новости.

«Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо», — сказал он.

Ранее председатель комиссии СПЧ Александр Ионов высказывал противоположную точку зрения, допустив, что работа Telegram в России может быть восстановлена.

Напомним, Роскомнадзор последовательно ужесточает требования к мессенджеру: с августа 2025 года в нем заблокированы звонки, а с 10 февраля 2026-го ведомство начало замедлять работу платформы.

Главные претензии регулятора — отказ открыть представительство в РФ, локализовать данные пользователей и удалить запрещенный контент. Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 апреля Telegram может полностью перестать работать в России.

*Владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенной