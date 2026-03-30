НОВОСТИОбщество

Глава "Ростелекома": Telegram "умрет" в ближайшие дни

При этом в СПЧ ранее говорили о высокой вероятности восстановления его работы в России

30 марта 2026, 10:47, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Будущее Telegram в России снова оказалось в центре громких заявлений. На этот раз глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что Telegram скоро "умрет", как до этого "умер" WhatsApp*, сообщает РИА Новости.

«Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо», — сказал он.

Ранее председатель комиссии СПЧ Александр Ионов высказывал противоположную точку зрения, допустив, что работа Telegram в России может быть восстановлена.

Напомним, Роскомнадзор последовательно ужесточает требования к мессенджеру: с августа 2025 года в нем заблокированы звонки, а с 10 февраля 2026-го ведомство начало замедлять работу платформы.

Главные претензии регулятора — отказ открыть представительство в РФ, локализовать данные пользователей и удалить запрещенный контент. Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 апреля Telegram может полностью перестать работать в России.

*Владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенной

Россия мессенджеры

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

10:55:27 30-03-2026

"Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо"---------- Было дело, когда носили маечки - не смешите наши Искандеры!.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:57:20 30-03-2026

Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работают, и это власть не пугает?

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:30 30-03-2026

ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... Ихнее законодательство не нарушается
А наше нарушается.
Один народ, одна земля, а законодательства разные.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:31 30-03-2026

ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... там Там ВК заблокирован.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:40 30-03-2026

ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... Ну это до очередной попытки госпереворота, как это было в 2021 году с белыми ленточками

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:36 30-03-2026

Так они ж вроде тот Телеграм уже на 90% заблокировали?..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:06 30-03-2026

Как они достали

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:02 30-03-2026

По числу смертей Телеграм пока выигрывает у РКН

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

11:38:09 30-03-2026

1. За мошенничество теперь ответственность МАХ - это очень хорошо.
2. Все генералы, майоры, службы безопасности банков и прочее в МАХе настоящие!
3. Пользуйтесь СМС и вообще на время поставьте родственникам непопулярный мессенджер - корейский или от Росатома и РЖД.
4. Старикам на телефон белый список.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:50 30-03-2026

Вежливый Человек (11:38:09 30-03-2026) 1. За мошенничество теперь ответственность МАХ - это очень х... Так вскорсти доживем до израильских пейджеров.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:35 30-03-2026

Какой злобный и самоуверенный чел

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:22 30-03-2026

почему в Белоруссии все нормально,а здесь вечно свой путь.
ростелеком уже неделю обзванивает людей.
жрат им хочется, причем сытно и обильно.
и всеем остальным жрат хочется. за наш счет разумеется

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бугага

12:54:22 30-03-2026

Истинно говорю вам: смееееееерть!! А, что? Ну конечно, телеграму.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:26 30-03-2026

Бугага (12:54:22 30-03-2026) Истинно говорю вам: смееееееерть!! А, что? Ну конечно, телег...
«В бой, всадники Теодена! Копья вздымайте, щиты крушите! День сечи, день славы. Вперёд, навстречу заре! В бой, в бой, в бой, в последний бой этого мира! НА СМЕРТЬ!»

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:30 30-03-2026

Вотсап, кстати, работает даже без примочек

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:49 30-03-2026

Хочется просто сказать: «заткнись!»

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров