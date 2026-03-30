Глава "Ростелекома": Telegram "умрет" в ближайшие дни
При этом в СПЧ ранее говорили о высокой вероятности восстановления его работы в России
30 марта 2026, 10:47, ИА Амител
Будущее Telegram в России снова оказалось в центре громких заявлений. На этот раз глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что Telegram скоро "умрет", как до этого "умер" WhatsApp*, сообщает РИА Новости.
«Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо», — сказал он.
Ранее председатель комиссии СПЧ Александр Ионов высказывал противоположную точку зрения, допустив, что работа Telegram в России может быть восстановлена.
Напомним, Роскомнадзор последовательно ужесточает требования к мессенджеру: с августа 2025 года в нем заблокированы звонки, а с 10 февраля 2026-го ведомство начало замедлять работу платформы.
Главные претензии регулятора — отказ открыть представительство в РФ, локализовать данные пользователей и удалить запрещенный контент. Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 апреля Telegram может полностью перестать работать в России.
*Владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенной
10:55:27 30-03-2026
"Telegram умрет в ближайшие дни, Max растет, поэтому все хорошо"---------- Было дело, когда носили маечки - не смешите наши Искандеры!.
10:57:20 30-03-2026
Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работают, и это власть не пугает?
11:16:30 30-03-2026
ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... Ихнее законодательство не нарушается
А наше нарушается.
Один народ, одна земля, а законодательства разные.
11:46:31 30-03-2026
ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... там Там ВК заблокирован.
18:40:40 30-03-2026
ВВП (10:57:20 30-03-2026) Как то странно, в союзной Белоруссии все мессенджеры работаю... Ну это до очередной попытки госпереворота, как это было в 2021 году с белыми ленточками
11:09:36 30-03-2026
Так они ж вроде тот Телеграм уже на 90% заблокировали?..
11:25:06 30-03-2026
Как они достали
11:32:02 30-03-2026
По числу смертей Телеграм пока выигрывает у РКН
11:38:09 30-03-2026
1. За мошенничество теперь ответственность МАХ - это очень хорошо.
2. Все генералы, майоры, службы безопасности банков и прочее в МАХе настоящие!
3. Пользуйтесь СМС и вообще на время поставьте родственникам непопулярный мессенджер - корейский или от Росатома и РЖД.
4. Старикам на телефон белый список.
13:42:50 30-03-2026
Вежливый Человек (11:38:09 30-03-2026) 1. За мошенничество теперь ответственность МАХ - это очень х... Так вскорсти доживем до израильских пейджеров.
11:39:35 30-03-2026
Какой злобный и самоуверенный чел
11:45:22 30-03-2026
почему в Белоруссии все нормально,а здесь вечно свой путь.
ростелеком уже неделю обзванивает людей.
жрат им хочется, причем сытно и обильно.
и всеем остальным жрат хочется. за наш счет разумеется
12:54:22 30-03-2026
Истинно говорю вам: смееееееерть!! А, что? Ну конечно, телеграму.
17:09:26 30-03-2026
Бугага (12:54:22 30-03-2026) Истинно говорю вам: смееееееерть!! А, что? Ну конечно, телег...
«В бой, всадники Теодена! Копья вздымайте, щиты крушите! День сечи, день славы. Вперёд, навстречу заре! В бой, в бой, в бой, в последний бой этого мира! НА СМЕРТЬ!»
16:05:30 30-03-2026
Вотсап, кстати, работает даже без примочек
18:58:49 30-03-2026
Хочется просто сказать: «заткнись!»