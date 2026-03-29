Эксперт назвала случаи обязательной самостоятельной декларации доходов, из-за которых могут наступить серьезные последствия

29 марта 2026, 12:51, ИА Амител

Федеральная налоговая служба России начнет блокировать счета граждан, которые не задекларируют доходы за 2025 год в установленный срок, — такие меры вступят в силу после 20 мая 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила Оксана Мучараева, юрист и член научно‑экспертного совета Палаты налоговых консультантов.

«Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через три года», — пояснила Мучараева.

Юрист уточнила, в каких случаях необходимо самостоятельно декларировать доходы. Это требуется, если вы продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею сумму от 4000 рублей, сдавали имущество в аренду, а также получали доход из зарубежных источников.

Кроме физических лиц, подать декларацию 3‑НДФЛ обязаны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие категории граждан.

Оксана Мучараева напомнила, что декларацию необходимо представить до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог, рассчитанный на ее основании, можно до 15 июля 2026 года.

«Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию», — подчеркнула юрист.

Налоговый орган принимает решение о разблокировке не позднее следующего рабочего дня после получения отчетности. Также Мучараева уточнила, что решение ФНС о приостановлении операций по счетам можно обжаловать: сначала в административном порядке, а затем — в судебном.