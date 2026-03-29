На Украине женщин готовят к мобилизации

В бригадах ВСУ уже начали вводить должности советников командира бригады по вопросам гендерного равенства

29 марта 2026, 16:54, ИА Амител

Российские силовые структуры сообщили ТАСС о подготовке на Украине мобилизации женщин.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на это указывает появление социальной рекламы, призывающей женщин участвовать в защите страны. Как уточнили в УНИАН, в украинских городах уже размещены рекламные баннеры со слоганом: "Защита Украины — это женское дело".

Источники в российских силовых структурах ранее отмечали, что вопрос мобилизации женщин в ряды украинской армии назрел давно. Они связывают это с сокращением численности ВСУ.

Приток новых добровольцев отсутствует, а качество подготовки принудительно мобилизованных военнослужащих вызывает серьезные вопросы.

По данным источника, украинские власти постепенно "прогревают" общество к идее мобилизации женщин.

В качестве дополнительного свидетельства этой тенденции отмечается, что в бригадах ВСУ начали вводить должности советников командира бригады по вопросам гендерного равенства.

Кроме того, 25 марта украинский оппозиционный Telegram‑канал "Резидент", ссылаясь на свои источники, сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году.