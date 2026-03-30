Роскачество: в России подделывают около 4% вин

В рамках контроля качества ведомство выявляет два типа проблем с напитком

30 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
В России около 4 % вин оказываются фальсификатом. Это так называемое "невино" — напитки с добавленными ингредиентами либо изготовленные из иного сырья, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

Эксперт уточнил, что доля "невина", выдаваемого за настоящее вино, составляет примерно 4%. В 2025 году специалисты Роскачества протестировали и исследовали 782 вида вин — именно в рамках этой выборки выявили указанный процент фальсификата. По словам Протасова, поддельные напитки либо содержат посторонние добавки, либо произведены из сырья, не соответствующего заявленному.

Роскачество уделяет особое внимание выявлению различных дефектов вина. Как пояснил глава организации, различают прямой фальсификат и ухудшение качества из‑за технологических ошибок на производстве.

Среди неприятных дефектов Протасов выделил проблему с корковой пробкой: химические элементы из нее могут попадать в напиток и портить вкус. Такой дефект дает характерный неприятный привкус картона, хорошо знакомый ценителям вина. 

Еще одна технологическая проблема — недостаточная укупорка. Из‑за контакта с кислородом вино портится и приобретает вкус "кислой капусты". Максим Протасов подчеркнул, что даже изначально качественный продукт можно испортить на этапе производства из‑за нарушений технологического процесса.

Кстати, ранее сообщалось, что в России появится новый ГОСТ для игристых вин национального производства.

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Эксперт объяснила, почему алкоголь нельзя хранить на балконе зимой

Перепады температуры могут испортить вкус шампанского, водки и вина, а также привести к разрыву стекла
Комментарии 5

Гость

08:36:33 30-03-2026

Нолик потеряли.

Musik

09:41:39 30-03-2026

Гость (08:36:33 30-03-2026) Нолик потеряли.... не, ровно в четыре раза преувеличили. и два нуля потеряли.
ибо 100%

Гость

09:50:57 30-03-2026

вранье.
подделывается 90%
а то что не подделка, то стоит очень дорого, и расфасовывается по своим

Гость

14:51:50 30-03-2026

Гость (09:50:57 30-03-2026) вранье.подделывается 90%а то что не подделка, то сто... Твой пост голимое вранье, подделок в торговых сетях практически нет, никто этим не занимается, знаю это абсолютно достоверно.

Холмс

16:03:49 30-03-2026

подделок то нет и это верно но снипы и госты по вину сегодня допускают изготовление вина из сиропа
а это в принципе вином не является
ошибка в том что нет разделения на вино изготовленное по сарой классической технорлогии и современной технологии. И в результате все вино на полках - *******!!!!!

