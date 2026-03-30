Роскачество: в России подделывают около 4% вин

В рамках контроля качества ведомство выявляет два типа проблем с напитком

30 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В России около 4 % вин оказываются фальсификатом. Это так называемое "невино" — напитки с добавленными ингредиентами либо изготовленные из иного сырья, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

Эксперт уточнил, что доля "невина", выдаваемого за настоящее вино, составляет примерно 4%. В 2025 году специалисты Роскачества протестировали и исследовали 782 вида вин — именно в рамках этой выборки выявили указанный процент фальсификата. По словам Протасова, поддельные напитки либо содержат посторонние добавки, либо произведены из сырья, не соответствующего заявленному.

Роскачество уделяет особое внимание выявлению различных дефектов вина. Как пояснил глава организации, различают прямой фальсификат и ухудшение качества из‑за технологических ошибок на производстве.

Среди неприятных дефектов Протасов выделил проблему с корковой пробкой: химические элементы из нее могут попадать в напиток и портить вкус. Такой дефект дает характерный неприятный привкус картона, хорошо знакомый ценителям вина.

Еще одна технологическая проблема — недостаточная укупорка. Из‑за контакта с кислородом вино портится и приобретает вкус "кислой капусты". Максим Протасов подчеркнул, что даже изначально качественный продукт можно испортить на этапе производства из‑за нарушений технологического процесса.

