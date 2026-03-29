До +9 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 29 марта
В утренние часы местами туман, изморозь
29 марта 2026, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле
Днем 29 марта в Алтайском крае ожидается от +3 до +9 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В регионе обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь. Ветер западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле обещают от +6 до +8 градусов. Без осадков. Ветер западный, 2–7 м/с.
