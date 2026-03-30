С 1 апреля в России изменятся правила денежных переводов для бизнеса

Новые требования Минфина затронут бюджетные платежи и казначейские счета, но не переводы между гражданами

30 марта 2026, 07:39, ИА Амител

Изменения вводятся приказом Минфина и касаются прежде всего платежей в бюджет и на казначейские счета. При этом переводы между физическими лицами новые нормы не затронут, пояснил агентству "Прайм" старший преподаватель Университета "Синергия" Андрей Сироткин.

Новый документ заменит приказ Минфина № 107, который действовал с 2013 года. Основное нововведение связано с заполнением платежных поручений: теперь в реквизитах необходимо указывать полные данные без сокращений.

Так, индивидуальным предпринимателям потребуется прописывать полное имя и правовой статус. Если же перевод направляется юридическому лицу, в документах нужно указывать его официальное наименование в полном виде, без неофициальных сокращений и аббревиатур.

При этом привычные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей для обычных граждан продолжат работать в прежнем режиме. Никаких дополнительных требований для таких операций с 1 апреля не вводится.

Вместе с тем при переводе крупных сумм банки по сложившейся практике могут запросить уточняющую информацию о платеже. Чтобы избежать возможных задержек, эксперт рекомендует заранее уведомлять кредитную организацию о предстоящих крупных транзакциях.