В Михайловском районе укрепляют дамбу и следят за паводком
Вскрыли водосброс с озера, вода идет умеренно
28 марта 2026, 17:29, ИА Амител
В Михайловском районе продолжаются работы по минимизации последствий паводка. Об этом в своем канале в Max сообщил глава района Евгений Юрьев.
В Михайловском вскрыли водосброс с озера. Вода идет в умеренном темпе. Дамбу на назаровском направлении укрепляют.
«Дамбу мы обустроили в 2024 году, она сдерживает поток воды в район улиц Кирзавод, 100-летия, Степной, отводит воду в направлении Чебухтала», — добавил он.
На текущий момент подтопления жилых домов не зафиксировано. Обращений по эвакуации не поступало.
Режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.
