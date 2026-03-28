В Михайловском районе укрепляют дамбу и следят за паводком

Вскрыли водосброс с озера, вода идет умеренно

28 марта 2026, 17:29, ИА Амител

Укрепление дамбы / Фото: канал Евгения Юрьева в Max

В Михайловском районе продолжаются работы по минимизации последствий паводка. Об этом в своем канале в Max сообщил глава района Евгений Юрьев.

В Михайловском вскрыли водосброс с озера. Вода идет в умеренном темпе. Дамбу на назаровском направлении укрепляют.

«Дамбу мы обустроили в 2024 году, она сдерживает поток воды в район улиц Кирзавод, 100-летия, Степной, отводит воду в направлении Чебухтала», — добавил он.

На текущий момент подтопления жилых домов не зафиксировано. Обращений по эвакуации не поступало.

Режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.