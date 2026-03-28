Такой день. Весенние каникулы в Барнауле и перекрытие дороги под Алейском

О главных событиях 28 марта

28 марта 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Движение по автодороге под Алейском перекрыли из-за подтопления низководного моста через реку Алей. Речь идет об автодороге Алейск — Безголосово — а/д К-13. Проезд временно ограничен для всех видов транспорта с 12:00 субботы, 28 марта.

В России на втором этапе диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья женщины будут проходить индивидуальное консультирование, в том числе по вопросам мотивации на рождение детей.

Прием врача акушера-гинеколога включает консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей, гинекологический осмотр, установление диагноза, определение группы здоровья и диспансерного наблюдения.

В Барнауле для школьников завершилась самая длинная учебная четверть. Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, весенние каникулы в 2026 году установлены с 28 марта по 5 апреля включительно.