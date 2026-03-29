МИД: спецслужбы США ведут охоту на россиян
Ведомство предупредило о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросу Вашингтона
29 марта 2026, 08:22, ИА Амител
По информации, предоставленной МИД России журналистам РИА Новости, спецслужбы США в последнее время заметно активизировали действия, направленные против российских граждан за рубежом.
В дипведомстве отметили рост угрозы задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам американских спецслужб.
Кроме того, ранее в Службе внешней разведки России заявили о попытках ЦРУ вербовать россиян с помощью примитивных видеоклипов в интернете.
Представители СВР охарактеризовали такие усилия американской разведки как неуклюжие и тщетные — по их словам, ЦРУ использует ролики о России, выполненные в духе "голливудской киноклюквы".
08:45:22 29-03-2026
И что не озабоченности не обеспокоенности?
10:46:25 29-03-2026
Гость (08:45:22 29-03-2026) И что не озабоченности не обеспокоенности?... Крайне озабочены вашей неграмотностью.
09:58:15 29-03-2026
Там как раз группа депутатов предателей , вот всю шайку и забирайте. Нам переговорщики со страной агрессором не нужны, даже если их дети там!
10:25:00 29-03-2026
Ну вообще то функция государства в любой стране обеспечение безопасности.
10:51:20 29-03-2026
"..о росте угрозы задержаний" - не росте задержаний, а росте УГРОЗЫ) то есть еще никого нигде не задержали? расплывчато и славненько) и не предъявишь, если это не так. "...в третьих странах" - каких странах? имя сестра, назови ИМЯ!!! "...заметно активизировали действия.." - какие именно действия? назовите? какие именно спецслужбы? назовите?