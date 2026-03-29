МИД: спецслужбы США ведут охоту на россиян

Ведомство предупредило о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросу Вашингтона

29 марта 2026, 08:22, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
По информации, предоставленной МИД России журналистам РИА Новости, спецслужбы США в последнее время заметно активизировали действия, направленные против российских граждан за рубежом. 

В дипведомстве отметили рост угрозы задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам американских спецслужб.

Кроме того, ранее в Службе внешней разведки России заявили о попытках ЦРУ вербовать россиян с помощью примитивных видеоклипов в интернете.

Представители СВР охарактеризовали такие усилия американской разведки как неуклюжие и тщетные — по их словам, ЦРУ использует ролики о России, выполненные в духе "голливудской киноклюквы".

Гость

08:45:22 29-03-2026

И что не озабоченности не обеспокоенности?

Администрация

10:46:25 29-03-2026

Гость (08:45:22 29-03-2026) И что не озабоченности не обеспокоенности?... Крайне озабочены вашей неграмотностью.

Гость

09:58:15 29-03-2026

Там как раз группа депутатов предателей , вот всю шайку и забирайте. Нам переговорщики со страной агрессором не нужны, даже если их дети там!

Гость

10:25:00 29-03-2026

Ну вообще то функция государства в любой стране обеспечение безопасности.

Гость

10:51:20 29-03-2026

"..о росте угрозы задержаний" - не росте задержаний, а росте УГРОЗЫ) то есть еще никого нигде не задержали? расплывчато и славненько) и не предъявишь, если это не так. "...в третьих странах" - каких странах? имя сестра, назови ИМЯ!!! "...заметно активизировали действия.." - какие именно действия? назовите? какие именно спецслужбы? назовите?

