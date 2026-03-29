МИД: спецслужбы США ведут охоту на россиян

Ведомство предупредило о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросу Вашингтона

29 марта 2026, 08:22, ИА Амител

По информации, предоставленной МИД России журналистам РИА Новости, спецслужбы США в последнее время заметно активизировали действия, направленные против российских граждан за рубежом.

В дипведомстве отметили рост угрозы задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросам американских спецслужб.

Кроме того, ранее в Службе внешней разведки России заявили о попытках ЦРУ вербовать россиян с помощью примитивных видеоклипов в интернете.

Представители СВР охарактеризовали такие усилия американской разведки как неуклюжие и тщетные — по их словам, ЦРУ использует ролики о России, выполненные в духе "голливудской киноклюквы".