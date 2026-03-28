На одном из вагонов работает аварийная сигнализация

28 марта 2026, 16:00, ИА Амител

В Барнауле на Малаховском кольце встали трамваи / Фото: amic.ru

В Барнауле на Малаховском кольце у ТРЦ "Огни" встали трамваи. Движение остановилось во всех направлениях, сообщили amic.ru очевидцы.

На одном из вагонов включена аварийная сигнализация. Что именно произошло — пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Движение трамваев в этом районе временно приостановлено.