В Барнауле на Малаховском кольце встали трамваи
На одном из вагонов работает аварийная сигнализация
28 марта 2026, 16:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на Малаховском кольце у ТРЦ "Огни" встали трамваи. Движение остановилось во всех направлениях, сообщили amic.ru очевидцы.
На одном из вагонов включена аварийная сигнализация. Что именно произошло — пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.
Движение трамваев в этом районе временно приостановлено.
20:04:10 28-03-2026
