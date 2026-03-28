В России сталкинг могут признать административным правонарушением
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что навязчивое преследование нужно закрепить в законодательстве и наказывать за него в административном порядке
28 марта 2026, 18:30, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг. Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил о необходимости закрепить в законодательстве понятие "навязчивое преследование" и ввести за него административную ответственность.
Партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.
По словам Слуцкого, число случаев сталкерства растет как в офлайн-пространстве, так и в интернете. Часто такими действиями занимаются не посторонние, а бывшие партнеры или знакомые.
Политик подчеркнул, что подобные ситуации негативно влияют на психическое состояние: люди живут в постоянном страхе, что может вызывать панические атаки, тревожность, депрессию, бессонницу и кошмары.
Он отметил, что такие случаи нередко заканчиваются сами собой — либо преследователь прекращает действия, либо жертва вынуждена менять место жительства, чтобы скрыться. Однако даже это не всегда помогает.
По мнению Слуцкого, принятие предложенных мер позволит защитить граждан и создать правовую основу для привлечения к ответственности за преследование даже при отсутствии других составов правонарушений.
18:59:09 28-03-2026
сталкинг . что это ? по русски можно знать обычному россиянину ? привыкли в госдуме всякими терминоми забугорными выражаться !
15:14:36 29-03-2026
гость (18:59:09 28-03-2026) сталкинг . что это ? по русски можно знать обычному россиян... игру сталкер знаю
03:12:25 29-03-2026
Забыли о наказании за употребление иностранных слов???