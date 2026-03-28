НОВОСТИОбщество

В России сталкинг могут признать административным правонарушением

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что навязчивое преследование нужно закрепить в законодательстве и наказывать за него в административном порядке

28 марта 2026, 18:30, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг. Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил о необходимости закрепить в законодательстве понятие "навязчивое преследование" и ввести за него административную ответственность.

Партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

По словам Слуцкого, число случаев сталкерства растет как в офлайн-пространстве, так и в интернете. Часто такими действиями занимаются не посторонние, а бывшие партнеры или знакомые.

Политик подчеркнул, что подобные ситуации негативно влияют на психическое состояние: люди живут в постоянном страхе, что может вызывать панические атаки, тревожность, депрессию, бессонницу и кошмары.

Он отметил, что такие случаи нередко заканчиваются сами собой — либо преследователь прекращает действия, либо жертва вынуждена менять место жительства, чтобы скрыться. Однако даже это не всегда помогает.

По мнению Слуцкого, принятие предложенных мер позволит защитить граждан и создать правовую основу для привлечения к ответственности за преследование даже при отсутствии других составов правонарушений.

инициативы

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

18:59:09 28-03-2026

сталкинг . что это ? по русски можно знать обычному россиянину ? привыкли в госдуме всякими терминоми забугорными выражаться !

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:36 29-03-2026

гость (18:59:09 28-03-2026) сталкинг . что это ? по русски можно знать обычному россиян... игру сталкер знаю

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:12:25 29-03-2026

Забыли о наказании за употребление иностранных слов???

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров