В России сталкинг могут признать административным правонарушением

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что навязчивое преследование нужно закрепить в законодательстве и наказывать за него в административном порядке

28 марта 2026, 18:30, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг. Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил о необходимости закрепить в законодательстве понятие "навязчивое преследование" и ввести за него административную ответственность.

Партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

По словам Слуцкого, число случаев сталкерства растет как в офлайн-пространстве, так и в интернете. Часто такими действиями занимаются не посторонние, а бывшие партнеры или знакомые.

Политик подчеркнул, что подобные ситуации негативно влияют на психическое состояние: люди живут в постоянном страхе, что может вызывать панические атаки, тревожность, депрессию, бессонницу и кошмары.

Он отметил, что такие случаи нередко заканчиваются сами собой — либо преследователь прекращает действия, либо жертва вынуждена менять место жительства, чтобы скрыться. Однако даже это не всегда помогает.

По мнению Слуцкого, принятие предложенных мер позволит защитить граждан и создать правовую основу для привлечения к ответственности за преследование даже при отсутствии других составов правонарушений.