12-летний визажист из Барнаула Варвара Кольченко выступила в программе "Пусть говорят"

В 10 лет девочка увлеклась бьюти‑индустрией, а за последующие два года прошла обучение и начала проводить мастер‑классы

29 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Варвара Кольченко с мамой / Фото:соцсети Анны Кольченко

Последний выпуск популярной программы "Пусть говорят" посвятили детям‑блогерам и влиянию социальных сетей на подрастающее поколение. Участники студии обсудили, где проходит тонкая грань между возможностью самореализации ребенка и потенциальными рисками для его психического здоровья, а также детально разобрали роль родителей в этом процессе.

Особое внимание в эфире уделили истории 12‑летней Варвары из Барнаула — самого юного сертифицированного визажиста в России. Девочка увлеклась бьюти‑индустрией в 10 лет, и за два года успела не только пройти обучение, но и начать проводить мастер‑классы, а также работать с клиентами.

В ходе обсуждения ведущий и приглашенные эксперты обратили внимание на образ Варвары в соцсетях. По их мнению, из‑за яркого макияжа она выглядит старше своих лет. Это спровоцировало оживленную дискуссию о том, насколько допустимо создавать "взрослые" образы для детей и как подобный контент влияет на их сверстников.

«Глобальных планов я пока не строила. Но точно знаю, что хочу быть яркой и продолжать мое дело. Мне нравится делать людей более красивыми и украшать этот мир, тем более у меня есть на это способности. Но на ближайшее время у меня есть одна большая мечта — я хочу накрасить Ксению Собчак», — рассказала Варвара в ответ на вопрос о планах на будущее.

Мама Варвары, Анна, полностью поддерживает увлечение дочери. Она пояснила, что эффектный макияж — лишь элемент блогерского контента. На видео макияж для соцсетей, а в повседневной жизни девочка выглядит совершенно иначе.

По словам Анны, интерес к визажу появился у Варвары благодаря любви к рисованию, а решение пройти профессиональное обучение девочка приняла самостоятельно. В финале выпуска Варвара уверенно заявила, что планирует и дальше развиваться в бьюти‑сфере, связывает с ней свое будущее и намерена полностью реализовать себя в индустрии красоты.