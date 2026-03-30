Как "исчезает" барнаульский "Колизей". Фоторепортаж

Здание, построенное почти 40 лет назад, формировало один из центральных проспектов города

30 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Снос "Колизея" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула, на пр. Красноармейском, демонтируют крупное административное здание, известное горожанам как "Колизей", "Арена" и "Опера". Несколько месяцев строители разбирали объект внутри, теперь же "вышли" на улицу: строительная техника медленно и постепенно сносит кровлю и этажи здания. "Громкого" демонтажа, когда объект превращают в кучу строительного мусора за несколько часов, видимо, ждать не стоит.

Судьба участка уже определена: скоро здесь начнут строить разноэтажный жилой комплекс, проект уже согласовали на градсовете. Застройщик "Мой дом" обещает сохранить часть зеленой зоны.

Как сносят здание, которое олицетворяло Барнаул, — в фоторепортаже корреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.