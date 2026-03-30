Как "исчезает" барнаульский "Колизей". Фоторепортаж
Здание, построенное почти 40 лет назад, формировало один из центральных проспектов города
30 марта 2026, 07:00, ИА Амител
В центре Барнаула, на пр. Красноармейском, демонтируют крупное административное здание, известное горожанам как "Колизей", "Арена" и "Опера". Несколько месяцев строители разбирали объект внутри, теперь же "вышли" на улицу: строительная техника медленно и постепенно сносит кровлю и этажи здания. "Громкого" демонтажа, когда объект превращают в кучу строительного мусора за несколько часов, видимо, ждать не стоит.
Судьба участка уже определена: скоро здесь начнут строить разноэтажный жилой комплекс, проект уже согласовали на градсовете. Застройщик "Мой дом" обещает сохранить часть зеленой зоны.
Как сносят здание, которое олицетворяло Барнаул, — в фоторепортаже корреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
11:15:46 30-03-2026
Предлагаю отдать участок Адалину.
Они построят 10 небоскребов.
Максимально эффективно заполнят пространство.
14:52:40 30-03-2026
Гость (11:15:46 30-03-2026) Предлагаю отдать участок Адалину.Они построят 10 небоскр... Там есть застройщик.
14:12:38 30-03-2026
Вот так на деле ,а не на словах городская власть "радеет" за благополучие горожан.Воткнут туда очередной человейник ,и высунутся совсем будет некуда.Зато посодействуют немалым прибылям толстосумов.Вот такая у нас сегодня демократия.
15:38:45 30-03-2026
Ахтор понятия не имеет что это за здание- это должен был быть Дом Политпросвещения для советских тружеников. А когда СССР канул в лету так всякие мелкие людишки стали юзать это великолепный памятник совкового периода для личного обогащения.
23:32:21 30-03-2026
Гость (15:38:45 30-03-2026) Ахтор понятия не имеет что это за здание- это должен был быт... Насколько я помню, его строили для Всесоюзного общества глухих
20:47:28 30-03-2026
Готовое здание выковыряли, вбухали кучу бабла. Зачем? "Колизей" это было готовое здание для института культуры с готовой инфраструктурой. Вот такой у нас "Культурный код России" в Барнауле.