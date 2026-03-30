Россиянок призвали не шутить о беременности 1 апреля

Психолог предупредила, что такие розыгрыши могут подорвать доверие и нанести серьезную эмоциональную травму

30 марта 2026, 08:33, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Психолог Карина Рихтере призвала отказаться от первоапрельских шуток о беременности, подчеркнув, что подобные розыгрыши могут оказаться болезненными для партнера и серьезно навредить отношениям. В беседе с "Газетой.ру" эксперт напомнила, что главное правило любого юмора — смешно должно быть всем.

Если хотя бы одному человеку не весело, шутка перестает быть безобидной и может восприниматься как пассивная агрессия, эмоциональное давление или даже форма психологического насилия.

По словам специалиста, темы беременности, рождения ребенка и родительства относятся к числу тех, которые не должны становиться поводом для розыгрышей. Такие новости всегда эмоционально заряжены, поскольку способны мгновенно изменить восприятие человеком своего будущего.

Услышав о возможном ребенке, партнер начинает мысленно примерять на себя новую роль, оценивать финансовые возможности, стабильность, готовность к переменам и возможные сложности. По сути, человек проживает эту новость как реальное событие и перестраивает представление о собственной жизни.

Когда спустя время выясняется, что это была всего лишь первоапрельская шутка, у человека может возникнуть ощущение, что его чувства и внутренние переживания были обесценены.

Особенно травматичным такой опыт может стать для пар, которые уже сталкиваются с трудностями при планировании ребенка или имеют болезненные переживания, связанные с темой родительства.

Эксперт отметила, что последствия подобных розыгрышей зависят и от типа привязанности партнера. Для тревожных людей это может усилить страх отвержения и вызвать чувство незначимости, а для тех, кто склонен держать дистанцию, — стать подтверждением того, что открываться в отношениях небезопасно.

Даже в стабильных и доверительных отношениях такие шутки способны подорвать чувство безопасности и уважения. По мнению психолога, подобные розыгрыши заставляют задуматься о том, насколько партнеры действительно внимательны к эмоциям друг друга и умеют проявлять эмпатию.