У школьников Барнаула начались весенние каникулы

28 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле для школьников завершилась самая длинная учебная четверть. Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, весенние каникулы в 2026 году установлены с 28 марта по 5 апреля включительно, сообщает официальный сайт краевой столицы.

Для детей подготовили более сотни разнообразных мероприятий: от школьных викторин до событий всероссийского масштаба.

Любители творчества смогут проявить себя на международном конкурсе-фестивале "Сияние Алтая" и всероссийском конкурсе "Счастливая звезда". Ценителей меткой стрельбы ждут на всероссийских соревнованиях и этапе Кубка России по пулевой стрельбе.

Поклонников народной культуры приглашают на фестиваль "Россия молодая", конкурс "Проталинки", фестиваль "Волшебная свирель" и "Творчество без границ — 2026". Городские события: соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо — 2026" и конкурс ВИА и рок-групп "Рок-Весна".

Также школы запланировали походы в музеи и театры, выставки, мастер-классы, интеллектуальные конкурсы и викторины.

Каникулы продлятся девять дней. В школу ребята вернутся в понедельник, 6 апреля.