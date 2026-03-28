У школьников Барнаула начались весенние каникулы
Отдыхать ребята будут с 28 марта по 5 апреля
28 марта 2026, 16:28, ИА Амител
В Барнауле для школьников завершилась самая длинная учебная четверть. Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, весенние каникулы в 2026 году установлены с 28 марта по 5 апреля включительно, сообщает официальный сайт краевой столицы.
Для детей подготовили более сотни разнообразных мероприятий: от школьных викторин до событий всероссийского масштаба.
Любители творчества смогут проявить себя на международном конкурсе-фестивале "Сияние Алтая" и всероссийском конкурсе "Счастливая звезда". Ценителей меткой стрельбы ждут на всероссийских соревнованиях и этапе Кубка России по пулевой стрельбе.
Поклонников народной культуры приглашают на фестиваль "Россия молодая", конкурс "Проталинки", фестиваль "Волшебная свирель" и "Творчество без границ — 2026". Городские события: соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо — 2026" и конкурс ВИА и рок-групп "Рок-Весна".
Также школы запланировали походы в музеи и театры, выставки, мастер-классы, интеллектуальные конкурсы и викторины.
Каникулы продлятся девять дней. В школу ребята вернутся в понедельник, 6 апреля.
Когда единый проездной будет действовать в любом маршрутном транспорте?
14:34:43 29-03-2026
14:57:23 29-03-2026
Гость (14:34:43 29-03-2026) Толпы баранов заполнят улицы и ТРЦ! ... Куда можно ходить бесплатно. Кроме улиц и ТРЦ - всё за деньги.