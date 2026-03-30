"СГК-Алтай" требует с мэрии Рубцовска более 1,3 млн рублей

Иск к городской администрации поступил в арбитражный суд, детали спора пока не раскрываются

30 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Администрация Рубцовска / Фото: https://rubtsovsk.org/

Компания "СГК-Алтай" обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к администрации Рубцовска. Сумма требований к городским властям составляет более 1,3 млн рублей. Информация о разбирательстве появилась в картотеке суда.

Согласно данным карточки дела, инициатором судебного спора выступили энергетики. При этом подробности разногласий между ресурсоснабжающей организацией и мэрией в опубликованных материалах пока не приводятся.

На фоне нового иска в Рубцовске еще свежа память о серии коммунальных аварий, которые произошли в январе 2026 года. Тогда из-за повреждения магистрального трубопровода без тепла и воды осталась значительная часть города.

Под отключение попали 556 многоквартирных домов, 350 частных домовладений, а также десятки социальных объектов. На территории, затронутой аварией, вводился режим чрезвычайной ситуации.

Спустя несколько дней после первого крупного порыва произошел новый инцидент: из-за повреждения трубы были подтоплены несколько городских улиц. А уже 20 января часть жителей вновь столкнулись с отключением отопления после еще одной аварии на теплосетях.

Эксперты не раз отмечали, что одна из главных причин частых порывов — высокий износ коммунальной инфраструктуры. Значительная часть теплосетей Рубцовска эксплуатируется уже 30–50 лет.

За это время на трубопроводах накопилось множество аварийных участков из-за коррозии, разрушения изоляции и постоянных температурных нагрузок. Ситуацию также усугубило то, что в 1990–2000-х годах капитальные ремонты систем регулярно откладывались, из-за чего к 2010-му уровень износа стал критическим.